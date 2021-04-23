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Ціни на олію знижуватися не будуть - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Зниження ціни на рослинну олію чекати не варто, так як на світовому ринку спостерігається тенденція до зростання вартості як рослинного масла, так і рослинних жирів в цілому. Таку думку висловив виконавчий директор "Економічної дискусійного клубу" Олег Пендзин в коментарі журналісту УНН.

Цитата

"Чекати зниження ціни на олію найближчим часом не варто. З тієї причини, що загальний тренд на світовому ринку сьогодні зростаючий. Поки на світовому ринку ми бачимо тенденцію до зростання ціни на соняшникову олію, і взагалі на рослинні жири...", - сказав він.

За словами експерта, є як внутрішні причини, які стимулюють зростання ціни, так і зовнішні чинники, які серйозно визначають цінову ситуацію в країні.

Деталі

Співрозмовник агентства зазначив, що Україна є найбільшим виробником соняшникової олії в світі.

"Ми виробляємо до 5 млн тонн соняшникової олії. На внутрішньому ринку споживаємо 450-480 тисяч тонн, тобто в реальній дійсності експорт становить більше 90% внутрішнього виробництва. Тому виробники олії не продаватимуть на внутрішній ринок дешевше, ніж вони продають на зовнішній", - сказав він.

Пендзин повідомив, на світових ринках. у зв'язку з пандемією і зниженням загального обсягу збору олійних культур, об'єктивно сформувалися умови для зростання ціни. Крім того, на світовий ринок з великим попитом вийшов Китай, який зараз різко нарощує свої внутрішні продовольчі запаси. Так, згідно з даними Міжнародної організації продовольства ООН, ціна на рослинні олії зросла на 45%, на зерно - на 38%.

Також серед причин зростання цін, Пендзин назвав підвищення мінімальної заробітної плати, подорожчання енергоносіїв. І, крім того, в минулому році в Україні зібрали на 8% насіння соняшнику менше, ніж в попередньому.

Але в той же час, на думку експерта, підстав для подальшого зростання ціни вже немає: "Все що, погане могло статися, вже сталося".

Прогноз

За прогнозом експерта, розуміти, що нас чекає в кінці цього року, ми будемо вже в кінці червня.

"Тоді буде чіткий прогноз очікуваного врожаю цього року, і це стосується, не тільки насіння, але і зернових. Але в травні і червні зростати ціни не будуть, тому що підстав немає. Будемо розуміти, що буде з ціновою політикою. Якщо урожай насіння буде вкрай незначним, з'являться нові можливості для зростання цін на соняшникову олію", - сказав він.

До того ж, за словами Пендзина, верхньою межею будь-якої ціни є платоспроможність і попит населення, а він сьогодні в Україні слабкий.

"Тому, я думаю, що ціна рости не буде. Нікуди їй рости, люди вже будуть відмовлятися від покупок соняшникової, що вдарить по внутрішньому ринку", - підсумував експерт.

Додатково

Раніше повідомлялося, що в Україні за місяць ціна на традиційну п'ятірку "борщових" овочів зросла на 5,2%.

За рік - з березня 2020 року по березень 2021 року - ціни на яйця зросли на 109,1%.

Нещодавно Антимонопольний комітет України почав досліджувати природу підвищення роздрібних цін на яйця, цукор і соняшникову олію.

Українські Національні Новини

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