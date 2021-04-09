Подорожание яиц и подсолнечного масла: в АМКУ решили исследовать причины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины исследует природу повышение розничных цен на отдельные продукты питания. Об этом сообщила председатель комитета Ольга Пищанская, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
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"Сейчас исследуем природу повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло. По сахару уже начали расследование. Относительно остальных продуктов выясняем, на каком звене произошло первичное подорожание. Это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяем, были ли у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать, и имеет ли это подорожание рыночную почву", - сообщила глава АМКУ.
Детали
По ее словам, пока рано говорить, есть ли основания для начала расследования относительно яиц и масла. Перед принятием решения о применении средств влияния комитет будет учитывать особенности каждого товарного рынка, выяснит ценовые амплитуды на международных биржах и тому подобное.
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"В конце концов, выяснив эти маркеры, можем делать обоснованный вывод о наличии или отсутствии нарушений и применять меры воздействия на нарушителей", - подчеркнула Ольга Пищанская.
Напомним
За год - с марта 2020 года по март 2021 года - цены на яйца выросли на 109,1%.
Добавим, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло.