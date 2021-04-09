Подорожчання яєць та соняшникової олії: в АМКУ вирішили дослідити причини

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“Нині досліджуємо природу підвищення роздрібних цін на яйця, цукор і соняшникову олію. Щодо цукру уже почали розслідування. Стосовно решти продуктів з’ясовуємо, на якій ланці відбулося первинне подорожчання. Це може бути рівень виробника, постачальника або торгівельної мережі. Визначаємо, чи були у суб’єктів господарювання об’єктивні підстави так чинити, і чи має це подорожчання ринкове підґрунтя”, — повідомила голова АМКУ.

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За її словами, поки зарано говорити, чи є підстави для початку розслідування щодо яєць та олії. Перед прийняттям рішення про застосування засобів впливу комітет враховуватиме особливості кожного товарного ринку, з’ясує цінові амплітуди на міжнародних біржах тощо.

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“Зрештою, з’ясувавши ці маркери, можемо робити обґрунтований висновок щодо наявності чи відсутності порушень та застосовувати засоби впливу на порушників”, — підкреслила Ольга Піщанська.

Нагадаємо

За рік - з березня 2020 року по березень 2021 року - ціни на яйця зросли на 109,1%.

Додамо, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія.