Овощи борщевого набора за месяц подорожали на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине за месяц цена на традиционную пятерку "борщевых" овощей выросла на 5,2%, при этом за год упала на 4% - до 40,85 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
Так, в марте этого года овощи борщевого набора стоили 40,85 грн, тогда как в марте прошлого года - 42,58 грн, таким образом за год овощи борщевого набора упали в цене на 4%.
При этом большинство овощей каждый отдельно выросли в цене, а удешевление "борщевого набора" произошло в основном благодаря падению цены на лук - почти вдвое по сравнению с мартом прошлого года:
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- капуста подорожала на 6,5% - с 5,82 до 6,20 грн/кг;
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- лук подешевела на 41,45% - с 11,17 до 6,54 грн/кг;
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- свекла подорожала на 25,2% - с 6,47 до 8,10 грн/кг;
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- морковь подорожала на 25,8% - с 6,23 до 7,84 грн/кг;
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- картофель подешевел на 5,6% - с 12,89 до 12,17 грн/кг.
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За месяц овощи борщевого набора дорожали: капуста - с 5,73 грн на 8,2%, лук - с 6,28 грн на 4,14%, свекла - с 7,56 грн на 7,14%, морковь - с 7,39 грн на 6,09%, картофель - с 11,87 грн на 2,53%.
Так, в феврале овощи "борщевого набора" стоили 38,83 грн, поэтому рост цены за месяц - на 5,2%.
Дополнение
В начале года в Украине начали дорожать продукты. Тогда Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал рост цен по некоторым группам товаров. Он заявил, что подорожание является "действительно обоснованным" и происходит "из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора". По ожиданиям правительства, озвученным Шмыгалем, стабилизация цен на социальные товары и продукты должна была состояться уже в конце марта. Уже в начале апреля в Минэкономики отметили, что не видят значительного роста цен на продукты питания.
В то же время, как свидетельствуют данные Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли три месяца подряд, начиная с начала года.
Добавим, в экспертных кругах считают, что после того, как на рынок поступит продукция нового урожая, подорожание продуктов должно затормозиться.