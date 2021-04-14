Овощи борщевого набора за месяц подорожали на 5%

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине за месяц цена на традиционную пятерку "борщевых" овощей выросла на 5,2%, при этом за год упала на 4% - до 40,85 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.