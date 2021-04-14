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Овочі борщового набору за місяць подорожчали на 5%

Овочі борщового набору за місяць подорожчали на 5%

Київ • УНН

 • 20122 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні за місяць ціна на традиційну п'ятірку "борщових" овочів зросла на 5,2%, при цьому за рік впала на 4% - до 40,85 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

Так, у березні цього року овочі борщового набору коштували 40,85 грн, тоді як у березні минулого року - 42,58 грн, тож за рік овочі борщового набору впали у ціні на 4%.

При цьому більшість овочів поодинці зросли в ціні, а здешевшання "борщового набору" сталося в основному завдяки падінню ціни на цибулю - майже удвічі проти березня минулого року:

  • капуста подорожчала на 6,5% - з 5,82 до 6,20 грн/кг;
  • цибуля подешевшала на 41,45% - з 11,17 до 6,54 грн/кг;
  • буряк подорожчав на 25,2% - з 6,47 до 8,10 грн/кг;
  • морква подорожчала на 25,8% - з 6,23 до 7,84 грн/кг;
  • картопля подешевшала на 5,6% - з 12,89 до 12,17 грн/кг.

За місяць овочі борщового набору дорожчали: капуста - з 5,73 грн на 8,2%, цибуля - з 6,28 грн на 4,14%, буряк - з 7,56 грн на 7,14%, морква - з 7,39 грн на 6,09%, картопля - з 11,87 грн на 2,53%.

Так, у лютому овочі "борщового набору" коштували 38,83 грн, тож зростання ціни за місяць - на 5,2%.

Доповнення

На початку року в Україні почали дорожчати продукти. Тоді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував зростання цін по деяких групах товарів. Він заявив, що здорожчання є "дійсно обґрунтованим" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор". За очікуванням уряду, озвученими Шмигалем, стабілізація цін на соціальні товари та продукти мала відбутися вже наприкінці березня. Уже на початку квітня в Мінекономіки вказали, що не бачать значного зростання цін на продукти харчування.

Водночас, як свідчать дані Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої росли три місяці поспіль, починаючи з початку року.

Додамо, в експертних колах вважають, що після того, як на ринок надійде продукція нового врожаю, подорожчання продуктів повинне загальмуватися.

Українські Національні Новини

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