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Цены на растительное масло снижаться не будут - эксперт

Цены на растительное масло снижаться не будут - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Снижения цены на растительное масло ждать не стоит, так как на мировом рынке наблюдается тенденция к росту стоимости как растительного масла, так и растительных жиров в целом. Такую мысль выразил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии журналисту УНН.

Цитата

“Ждать снижения цены на растительное масло в ближайшее время не стоит. По той причине, что общий тренд на мировом рынке сегодня возрастающий. Пока на мировом рынке мы видим тенденцию к росту цены на подсолнечное масло, и вообще на растительные жиры...”, — сказал он.

По словам эксперта, есть как внутренние причины, которые стимулируют рост цены, так и внешние факторы, которые серьезно определяют ценовую ситуацию в стране.

Детали

Собеседник агентства отметил, что Украина является самым крупным производителем подсолнечного масла в мире.

“Мы производим до 5 млн тонн подсолнечного масла. На внутреннем рынке потребляем 450-480 тысяч тонн, то есть в реальной действительности экспорт составляет более 90% внутреннего производства. Поэтому производители масла не будут продавать на внутренний рынок дешевле, чем они продают на внешний”, — сказал он.

Пендзин сообщил, на мировых рынках в связи с пандемией и снижением общего объема сбора масленичных культур объективно сформировались условия для роста цены. Кроме того, на мировой рынок с большим спросом вышел Китай, который сейчас резко наращивает свои внутренние продовольственные запасы. Так, согласно данным Международной организации продовольствия ООН, цена на растительные масла возросла на 45%, на зерно — на 38%.

Также среди причин роста цен, Пендзин назвал повышение минимальной заработной платы, удорожание энергоносителей. И, кроме того, в прошлом году в Украине собрали на 8% семечек подсолнечника меньше, чем в предыдущем.

Но в то же время, по мнению эксперта, оснований для дальнейшего роста цены уже нет: “все что, плохое могло произойти, уже произошло”.

Прогноз

По прогнозу эксперта, понимать, что нас ждет в конце этого года, мы будем уже в конце июня.

“Тогда будет четкий прогноз ожидаемого урожая этого года, и это касается, не только семечки, но и зерновых. Но в мае и июне расти цены не будут, потому что оснований нет. Будем понимать, что будет с ценовой политикой. Если урожай семян будет крайне незначительным, появятся новые возможности для роста цен на подсолнечное масло”, — сказал он.

К тому же, по словам Пендзина, верхним пределом любой цены является платежеспособность и спрос населения, а он сегодня в Украине слабый.

“Поэтому, я думаю, что цена расти не будет. Некуда ей расти, люди уже будут отказываться от покупок подсолнечного масла, что ударит по внутреннему рынку”, — подытожил эксперт.

Дополнительно

Ранее сообщалось, что в Украине за месяц цена на традиционную пятерку “борщевых” овощей выросла на 5,2%.

За год — с марта 2020 года по март 2021 года — цены на яйца выросли на 109,1%.

Недавно Антимонопольный комитет Украины начал исследовать природу повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло.

Украинские Национальные Новости

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