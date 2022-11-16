Ціни на нафту зросли через аварію нафтопроводу "Дружба"

Деталі

Російська державна трубопровідна монополія «Транснефть» була повідомлена Україною про зрив трубопроводу, цитують «Транснефть» російські ЗМІ.

Угорська державна енергетична компанія MOL підтвердила припинення прокачки нафти через "Дружбу". Там кажуть, що отримали повідомлення від української сторони про обстріл російською артилерією трансформаторної підстанції.

Заборона Європейського Союзу на морську російську сиру нафту, яка почне діяти 5 грудня, означає, що 1,4 мільйона барелів на день повинні бути замінені, повідомило Міжнародне енергетичне агентство у вівторок.

Підтримуючи ціни на нафту, ціни виробників США зросли менше, ніж очікувалося, у жовтні, що свідчить про те, що інфляція почала знижуватися, що могло б дозволити Федеральному резерву уповільнити агресивне підвищення процентних ставок.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що скликав засідання Ради оборони у зв'язку з останніми подіями російсько-української війни.