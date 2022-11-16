Цены на нефть выросли из-за аварии нефтепровода "Дружба"

Детали

Российская государственная трубопроводная монополия «Транснефть» была уведомлена Украиной о срыве трубопровода, цитируют компанию российские СМИ.

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти из-за "Дружбы". Там говорят, что получили уведомления от украинской стороны об обстреле российской артиллерией трансформаторной подстанции.

Запрет Европейского Союза на морскую российскую сырую нефть, которая начнет действовать 5 декабря, означает, что 1,4 миллиона баррелей в день должно быть заменено, сообщило Международное энергетическое агентство во вторник.

Поддерживая цены на нефть, цены производителей США выросли меньше, чем ожидалось, в октябре, что свидетельствует о том, что инфляция начала снижаться, что могло бы позволить Федеральному резерву замедлить агрессивное повышение процентных ставок.

Напомним

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что созвал заседание Совета обороны в связи с последними событиями российско-украинской войны.