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Віктор Орбан скликає Раду оборони Угорщини через перебої з постачанням нафти після обстрілів РФ

Віктор Орбан скликає Раду оборони Угорщини через перебої з постачанням нафти після обстрілів РФ

Київ • УНН

 • 309277 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр Угорщини Орбан скликає Раду оборони країни через "припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" та ракетний удар по території Польщі".

Про це повідомляє УНН з посиланням на Index.

Деталі

Згідно з даними ЗМІ, російська ракета влучила в трансформаторну підстанцію системи електропостачання на білорусько-українському кордоні, яка відповідає за безперебійну роботу нафтопроводу "Дружба".

Угорська державна енергетична компанія MOL підтвердила припинення прокачки нафти через "Дружбу". Там кажуть, що отримали повідомлення від української сторони про обстріл російською артилерією трансформаторної підстанції.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан також опублікував на своїй сторінці у Facebook, що сьогодні скликав засідання Ради оборони у зв'язку з останніми подіями російсько-української війни.

Трубопровід "Дружба" починається в Росії на східному березі Волги і ділиться на дві гілки в Білорусі: північна веде до Польщі та Німеччини, південна через Україну - до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони, повідомив речник уряду Пьотр Мюллер.

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