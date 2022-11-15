Виктор Орбан созывает Совет обороны Венгрии из-за перебоев со снабжением нефти после обстрелов РФ

Детали

Согласно данным СМИ, российская ракета попала в трансформаторную подстанцию ​​системы электроснабжения на белорусско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода "Дружба".

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти из-за "Дружбы". Там говорят, что получили уведомления от украинской стороны об обстреле российской артиллерией трансформаторной подстанции.

Премьер-министр Виктор Орбан также опубликовал на своей странице в Facebook, что сегодня созвал заседание Совета обороны в связи с последними событиями российско-украинской войны.

Трубопровод "Дружба" начинается в России на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси: северная ведет в Польшу и Германию, южная через Украину – в Венгрию, Словакию и Чехию.

Напомним

Премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны, сообщил спикер правительства Петр Мюллер.