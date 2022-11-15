Виктор Орбан созывает Совет обороны Венгрии из-за перебоев со снабжением нефти после обстрелов РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер Венгрии Орбан созывает Совет обороны страны из-за "прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" и ракетного удара по территории Польши".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Index.
Детали
Согласно данным СМИ, российская ракета попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на белорусско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода "Дружба".
Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти из-за "Дружбы". Там говорят, что получили уведомления от украинской стороны об обстреле российской артиллерией трансформаторной подстанции.
Премьер-министр Виктор Орбан также опубликовал на своей странице в Facebook, что сегодня созвал заседание Совета обороны в связи с последними событиями российско-украинской войны.
Трубопровод "Дружба" начинается в России на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси: северная ведет в Польшу и Германию, южная через Украину – в Венгрию, Словакию и Чехию.
Напомним
Премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны, сообщил спикер правительства Петр Мюллер.