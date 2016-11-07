Ціна впала на всі банківські метали, окрім платини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 7 листопада. Подорожчала лише платина, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 33 292,5280 грн;
Срiбло — 468,0440 грн;
Платина — 25 218,1240 грн;
Палладiй — 16 036,2720 грн.
Офіційний курс НБУ за один грам банківських металів на 7 листопада становить:
Золото — 1 070,3795 грн;
Срібло — 15,0480 грн;
Платина — 810,7814грн;
Палладiй — 515,5781 грн.