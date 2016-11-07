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15 марта, 19:03 • 113237 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160900 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134515 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127262 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111012 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104571 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100847 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132625 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131024 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127747 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Цена упала на все банковские металлы, кроме платины

Цена упала на все банковские металлы, кроме платины

Киев • УНН

 • 4650 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 7 ноября. Подорожала только платина, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 33 292,5280 грн;

Серебро - 468,0440 грн;

Платина - 25 218,1240 грн;

Палладiй - 16 036,2720 грн.

Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 7 ноября составляет:

Золото - 1 070,3795 грн;

Серебро - 15,0480 грн;

Платина - 810,7814грн;

Палладiй - 515,5781 грн.

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