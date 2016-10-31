Цими вихідними відбудуться традиційні ярмарки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Цими вихідними, 5-6 листопада, в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 5 листопада, у суботу, ярмарки відбудуться:
у Голосіївському районі — на вул. Паньківській;
у Деснянському районі — на вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
у Дніпровському районі — на вул. А. Малишка, 9-19;
у Подільському районі — на просп. С. Бандери (біля Куренівського парку);
у Святошинському районі — на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
у Солом’янському районі — на просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака).
Окрім того, 5 листопада у п’яти районах столиці пройдуть соціальні продуктові ярмарки, організовані за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка, де придбати продукти можна було практично за їхньою собівартістю:
у Печерському районі — на вул. Суворова, 15;
у Голосіївському районі — на вул. Васильківській, 10−20;
в Оболонському районі — на Оболонському проспекті, 21‒35;
у Шевченківському районі — на вул. Татарській, 32‒38;
у Дарницькому районі — на вул. Ревуцького, 30‒40.
Також 6 листопада, у неділю, ярмарки відбудуться:
у Голосіївському районі — на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Академіка Вільямса та Ломоносова);
у Дніпровському районі — на вул. П. Вершигори, 1;
у Печерському районі — на вул. І. Кудрі (в межах вулиць П. Лумумби та Чигоріна);
у Святошинському районі — на бульв. Академіка Вернадського, 79, на вул. Академіка Туполєва, 17-17-Б;
у Солом’янському районі — на вул. Ф. Ернста, 14-А.