В эти выходные состоятся традиционные ярмарки в Киеве

Так, 5 ноября, в субботу, ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе - на ул. Паньковской;

в Деснянском районе - на ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)

в Днепровском районе - на ул. А. Малышко, 9-19;

в Подольском районе - на просп. С. Бандеры (около Куренёвского парка);

в Святошинском районе - на ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28;

в Соломенском районе - на просп. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака).

Кроме того, 5 ноября в пяти районах столицы пройдут социальные продуктовые ярмарки, организованные по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко, где приобрести продукты можно было практически по их себестоимости:

в Печерском районе - на ул. Суворова, 15;

в Голосеевском районе - на ул. Васильковской, 10-20;

в Оболонском районе - на Оболонском проспекте, 21-35;

в Шевченковском районе - на ул. Татарской, 32-38;

в Дарницком районе - на ул. Ревуцкого, 30-40.

Также 6 ноября, в воскресенье, ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе - на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);

в Днепровском районе - на ул. П. Вершигоры, 1;

в Печерском районе - на ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);

в Святошинском районе - на ул. Академика Вернадского, 79, на ул. Академика Туполева, 17-17-Б;

в Соломенском районе - на ул. Ф. Эрнста, 14-А.