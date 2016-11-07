Церква 1494 року горіла на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Київщині рятувальники ліквідували загорання Свято-Покровської Української православної церкви Московського патріархату, яка була збудована у 1494 році. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.
Так, 6 листопада, о 18:57 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу Свято-Покровської Української православної церкви Московського патріархату за адресою: смт. Гостомель, вул. Святопокровська, 224.
На місці події рятувальники встановили, що горить покрівля котельні з подальшим розповсюдженням на покрівлю церкви на площі 280 кв.м. Будівля церкви є місцевою Пам’яткою архітектури, яка збудована в 1494 році та була реконструйована у 1989 році.
Рятувальники ліквідували пожежу о 22:00 на площі 280 кв.м.
На місці пожежі працювало 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки під керівництвом заступника начальника Головного управління ДСНС Київській області.