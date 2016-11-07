Церковь 1494 года горела в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевской области спасатели ликвидировали возгорание Свято-Покровской Украинской православной церкви Московского патриархата, которая была построена в 1494 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киевской области.
Так, 6 ноября, в 18:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре Свято-Покровской Украинской православной церкви Московского патриархата по адресу: пгт. Гостомель, ул. Святопокровская, 224.
На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля котельной с последующим распространением на кровлю церкви на площади 280 кв.м. Здание церкви является местным Памятником архитектуры. Церковь построена в 1494 году и была реконструирована в 1989 году.
Спасатели ликвидировали пожар в 22:00 на площади 280 кв.м.
На месте пожара работали 28 человек личного состава и 7 единиц техники под руководством заместителя начальника Главного управления ГосЧС Киевской области.