Центр адмінпослуг наступного року з’явиться у Дружківці - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До кінця грудня будівельники мають “здати” побудований Центр надання адміністративних послуг у Дружківці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Заїхав подивитись як йде будівництво Центру надання адміністративних послуг в Дружківці. До кінця грудня будівельники обіцяють здати об’єкт”, — повідомив він.
Також П.Жебрівський зазначив, що на будівництво виділено понад 6,3 млн грн.
“На будівництво нового ЦНАПу в Дружківці виділено понад 6,3 млн. грн”, — додав він.
Крім того голова Донецької ВЦА зазначив, що до початку роботи в центрі адмінпослуг всі працівники муситимуть пройти відповідне навчання для якісного надання послуг громадянам.
“До відкриття ЦНАПу усі його майбутні працівники мають пройти належне навчання. ЦНАП — це не радянський ЖЕК і не паспортний стіл, тут ключовим є надання послуг громадянам”, — зазначив П.Жебрівський.