Центр админуслуг в следующем году появится в Дружковке - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. До конца декабря строители должны "сдать" построенный Центр предоставления административных услуг в Дружковке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Заехал посмотреть как идет строительство Центра предоставления административных услуг в Дружковке. До конца декабря строители обещают сдать объект ", - сообщил он.
Также П.Жебривский отметил, что на строительство выделено более 6,3 млн грн.
"На строительство нового ЦНАП в Дружковке выделено более 6,3 млн. грн", - добавил он.
Кроме того, глава Донецкой ВГА отметил, что к началу работы в центре админуслуг все работники должны будут пройти соответствующее обучение для качественного предоставления услуг гражданам.
"До открытия ЦНАП все его будущие работники должны пройти надлежащее обучение. ЦНАП - это не советский ЖЭК и не паспортный стол, здесь ключевым является предоставление услуг гражданам", - отметил П.Жебривский.