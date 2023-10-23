ЦАХАЛ ударив по двох осередках "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня.УНН. Літаки армії Ізраїлю у ніч на 23 жовтня завдали ударів по двох осередках руху "Хезболла" у Лівані. Один із осередків, як стверджують ізраїльські військові, базувався поблизу ізраїльського прикордонного міста Маттат. Другий був у спірній області Ферми Шебаа. Про це повідомила ізраїльська армія (ЦАХАЛ), передає УНН.
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За даними ізраїльської армії, ударів по Хезболлі було завдано до того, як вони встигли здійснити заплановані пуски протитанкових ракет та реактивних снарядів по ізраїльській території. Про постраждалих нічого невідомо.
Додамо
17 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала в соціальних мережах повідомлення про те, що "завдає удари по цілях терористів Хезболли в Лівані".
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