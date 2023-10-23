ЦАХАЛ ударив по двох осередках "Хезболли" в Лівані

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За даними ізраїльської армії, ударів по Хезболлі було завдано до того, як вони встигли здійснити заплановані пуски протитанкових ракет та реактивних снарядів по ізраїльській території. Про постраждалих нічого невідомо.

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17 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала в соціальних мережах повідомлення про те, що "завдає удари по цілях терористів Хезболли в Лівані".

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