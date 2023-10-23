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Ізраїль видалить зі шкільної програми згадки про Грету Тунберг - підтримала Палестину

Київ • УНН

 • 346701 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Ізраїль видалить зі шкільної програми згадки про шведську захисницю природи Грету Тунберг. Приводом стала заява активістки на підтримку населення Палестини. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.

Ізраїль видалить зі шкільної програми згадки про Грету Тунберг - підтримала Палестину

Деталі

У міністерстві освіти Ізраїлю заявили, що Тунберг втратила право вважатися взірцем для наслідування і тепер не може надихати своїм прикладом ізраїльських учнів.

Раніше Тунберг в Ізраїлі назвали посібницею терористів. З такою заявою виступив представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ар'є Шаруз Шалікар. На його думку, активістка говорить про страждання палестинського населення, у той час, як ніяк не висловилася про жертви серед населення Ізраїлю.

Пост на підтримку населення Палестини Тунберг виклала у своїх соцмережах, після чого зіткнулася з критикою як з боку інших захисників природи, так і прихильників Ізраїлю. Зокрема, зелені активісти вважають, що такими заявами Тунберг підриває свій авторитет з багатьох кліматичних питань.

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