Шведський суд знову оштрафував Грету Тунберг за непокору поліції

Деталі

20-річну Тунберг зобов’язали сплатити штраф у розмірі 414 доларів за те, що вона не залишила кліматичний протест 24 липня, коли поліція наказала їй це зробити.

Цитата

«Немає законів, які б захистили нас у довгостроковій перспективі від жадібності, яка намагається затягнути нас через скелю», — сказала вона на прес-конференції після вироку.

«Ми, молоді люди, не хочемо, щоб у нас забрали наше майбутнє», — сказала вона.

Доповнення

24 липня Тунберг та інші активісти з екологічної групи Reclaim the Future заблокували дорогу, коли вантажівки з нафтою намагалися проїхати в гавані Мальме, і їх силою вигнала поліція, лише через кілька годин після того.

Невиконання вказівок поліції тягне за собою максимальне покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі.

У червні 2023 року Грету Тунберг засудили за подібний злочин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тунберг судитимуть за "непокору" поліції під час акції протесту