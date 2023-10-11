Шведський суд знову оштрафував Грету Тунберг за непокору поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі наказам поліції та зобов’язали сплатити штраф. Її вдруге за останні три місяці засудили та оштрафували за той самий злочин, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
20-річну Тунберг зобов’язали сплатити штраф у розмірі 414 доларів за те, що вона не залишила кліматичний протест 24 липня, коли поліція наказала їй це зробити.
Цитата
«Немає законів, які б захистили нас у довгостроковій перспективі від жадібності, яка намагається затягнути нас через скелю», — сказала вона на прес-конференції після вироку.
«Ми, молоді люди, не хочемо, щоб у нас забрали наше майбутнє», — сказала вона.
Доповнення
24 липня Тунберг та інші активісти з екологічної групи Reclaim the Future заблокували дорогу, коли вантажівки з нафтою намагалися проїхати в гавані Мальме, і їх силою вигнала поліція, лише через кілька годин після того.
Невиконання вказівок поліції тягне за собою максимальне покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі.
У червні 2023 року Грету Тунберг засудили за подібний злочин.
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