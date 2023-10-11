Шведский суд снова оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг признали виновной в неповиновении приказам полиции и обязали уплатить штраф. Ее второй раз за последние три месяца осудили и оштрафовали за то же преступление, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
20-летнюю Тунберг обязали уплатить штраф в размере 414 долларов за то, что она не покинула климатический протест 24 июля, когда полиция приказала ей это сделать.
Цитата
«Нет законов, которые бы защитили нас в долгосрочной перспективе от жадности, которая пытается затянуть нас через скалу», — сказала она на пресс-конференции после приговора.
«Мы, молодые люди, не хотим, чтобы у нас забрали наше будущее», — сказала она.
Дополнение
24 июля Тунберг и другие активисты из экологической группы Reclaim the Future заблокировали дорогу, когда грузовики с нефтью пытались проехать в гавани Мальме, и их силой выгнала полиция, всего через несколько часов после того.
Невыполнение указаний полиции влечет за собой максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы.
В июне 2023 года Грету Тунберг осудили за подобное преступление.
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