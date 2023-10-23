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Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг - поддержала Палестину

Киев • УНН

 • 346701 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Израиль удалит из школьной программы упоминания о шведской защитнице природы Грете Тунберг. Поводом стало заявление активистки в поддержку населения Палестины. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг - поддержала Палестину

Детали

В министерстве образования Израиля заявили, что Тунберг потеряла право считаться образцом для подражания и теперь не может вдохновлять своим примером израильских учеников.

Ранее Тунберг в Израиле назвали пособницей террористов. С таким заявлением выступил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар. По его мнению, активистка говорит о страданиях палестинского населения, в то время, как никак не высказалась о жертвах среди населения Израиля.

Пост в поддержку населения Палестины Тунберг выложила в своих соцсетях, после чего столкнулась с критикой как со стороны других защитников природы, так и сторонников Израиля. В частности, зеленые активисты считают, что такими заявлениями Тунберг подрывает свой авторитет по многим климатическим вопросам.

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