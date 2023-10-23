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ЦАХАЛ ударил по двум ячейкам "Хезболлы" в Ливане

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября.УНН. Самолеты армии Израиля в ночь на 23 октября нанесли удары по двум ячейкам движения "Хезболла" в Ливане. Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского пограничного города Маттат. Второй был в спорной области Фермы Шебаа. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ), передает УНН.

ЦАХАЛ ударил по двум ячейкам "Хезболлы" в Ливане

Детали

По данным израильской армии, удары по Хезболле были нанесены до того, как они успели осуществить запланированные пуски противотанковых ракет и реактивных снарядов по израильской территории. О пострадавших ничего неизвестно.

Добавим

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что "наносит удары по целям террористов Хезболлы в Ливане". 

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