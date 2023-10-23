ЦАХАЛ ударил по двум ячейкам "Хезболлы" в Ливане

Детали

По данным израильской армии, удары по Хезболле были нанесены до того, как они успели осуществить запланированные пуски противотанковых ракет и реактивных снарядов по израильской территории. О пострадавших ничего неизвестно.

Добавим

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что "наносит удары по целям террористов Хезболлы в Ливане".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг - поддержала Палестину