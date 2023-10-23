ЦАХАЛ ударил по двум ячейкам "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября.УНН. Самолеты армии Израиля в ночь на 23 октября нанесли удары по двум ячейкам движения "Хезболла" в Ливане. Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского пограничного города Маттат. Второй был в спорной области Фермы Шебаа. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ), передает УНН.
Детали
По данным израильской армии, удары по Хезболле были нанесены до того, как они успели осуществить запланированные пуски противотанковых ракет и реактивных снарядов по израильской территории. О пострадавших ничего неизвестно.
Добавим
17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что "наносит удары по целям террористов Хезболлы в Ливане".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг - поддержала Палестину