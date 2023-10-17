Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала в соціальних мережах повідомлення про те, що "завдає удари по цілях терористів Хезболли в Лівані", передає УНН.
Деталі
Як пише СNN, кілька днів на кордоні між "Хезболлою" та ізраїльськими силами точилися перестрілки.
Хезболла визнана терористичною організацією США, Великобританією та іншими країнами.
Вважається, що вони мають більш досконалий арсенал порівняно з ХАМАС і здатні вражати цілі всередині Ізраїлю. Хезболла має приблизно 130 000 ракет і снарядів. Конфлікт із Хезболлою може відкрити другий фронт у наступі Ізраїлю.
За кілька годин до цього прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху звернувся до Кнесету (парламенту Взраїлю – ред.), де попередив Іран і Хезболлу залишатися осторонь конфлікту.
Цитата
"Не випробовуйте нас на півночі. Не робіть помилки минулого. Сьогодні ціна, яку ви заплатите, буде набагато вищою", — заявив Нетаньяху, згадуючи війну Ізраїлю з бойовиками "Хезболли".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США та Ізраїль розроблять план гуманітарної допомоги для цивільних у Газі