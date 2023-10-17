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США та Ізраїль розроблять план гуманітарної допомоги для цивільних у Газі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив у Тель-Авіві, що США та Ізраїль погодилися розробити план, який би дозволив доставляти гуманітарну допомогу від країн-донорів і багатосторонніх організацій до цивільних осіб у Газі. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

США та Ізраїль розроблять план гуманітарної допомоги для цивільних у Газі

Деталі

Ентоні Блінкен каже, що план, який просувають США, включатиме «можливість створення зон, які допоможуть уберегти цивільних осіб від небезпеки».

Цитата

«Критично важливо, щоб допомога почала надходити до Гази якомога швидше», — каже Блінкен.

Держсекретар каже, що США усвідомлюють, що ХАМАС може спробувати конфіскувати або знищити таку допомогу, коли вона ввійде в Газу, але стверджує, що США засудять такі дії, якщо вони відбудуться, і працюватимуть, щоб запобігти їм у майбутньому.

Блінкен дякує Ізраїлю за згоду на план і каже, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає подальшого обговорення його, коли прибуде до Ізраїлю в середу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден здійснить візит до Ізраїлю в середу – Блінкен

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