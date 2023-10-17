США и Израиль разработают план гуманитарной помощи для гражданских в Газе

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Энтони Блинкен говорит, что план, который продвигают США, будет включать «возможность создания зон, которые помогут уберечь гражданских лиц от опасности».

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«Критически важно, чтобы помощь начала поступать в Газу как можно скорее», — говорит Блинкен.

Госсекретарь говорит, что США осознают, что ХАМАС может попытаться конфисковать или уничтожить такую помощь, когда она войдет в Газу, но утверждает, что США осудят такие действия, если они произойдут, и будут работать, чтобы предотвратить их в будущем.

Блинкен благодарит Израиль за согласие на план и говорит, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет дальнейшего обсуждения его, когда прибудет в Израиль в среду.

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