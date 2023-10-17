США и Израиль разработают план гуманитарной помощи для гражданских в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в Тель-Авиве, что США и Израиль согласились разработать план, который бы позволил доставлять гуманитарную помощь от стран-доноров и многосторонних организаций к гражданским лицам в Газе. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
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Энтони Блинкен говорит, что план, который продвигают США, будет включать «возможность создания зон, которые помогут уберечь гражданских лиц от опасности».
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«Критически важно, чтобы помощь начала поступать в Газу как можно скорее», — говорит Блинкен.
Госсекретарь говорит, что США осознают, что ХАМАС может попытаться конфисковать или уничтожить такую помощь, когда она войдет в Газу, но утверждает, что США осудят такие действия, если они произойдут, и будут работать, чтобы предотвратить их в будущем.
Блинкен благодарит Израиль за согласие на план и говорит, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет дальнейшего обсуждения его, когда прибудет в Израиль в среду.
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