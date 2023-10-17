Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

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Как пишет СNN, несколько дней на границе между "Хезболлой" и израильскими силами шли перестрелки.

Хезболла признана террористической организацией США, Великобританией и другими странами.

Считается, что они имеют более совершенный арсенал по сравнению с ХАМАСом и способны поражать цели внутри Израиля. Хезболла имеет около 130 000 ракет и снарядов. Конфликт с Хезболлой может открыть второй фронт в наступлении Израиля.

За несколько часов до этого премьер-министр Израиля Нетаньяху обратился в Кнессет (парламент Взраиля – ред.), где предупредил Иран и Хезболлу оставаться в стороне от конфликта.

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"Не испытывайте нас на севере. Не совершайте ошибки прошлого. Сегодня цена, которую вы заплатите, будет намного выше", — заявил Нетаньяху, вспоминая войну Израиля с боевиками "Хезболлы".

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