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Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Киев • УНН

 • 335996 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в социальных сетях сообщения о том, что "наносит удары по целям террористов Хезболлы в Ливане", передает УНН.

Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Подробности

Как пишет СNN, несколько дней на границе между "Хезболлой" и израильскими силами шли перестрелки.

Хезболла признана террористической организацией США, Великобританией и другими странами.

Считается, что они имеют более совершенный арсенал по сравнению с ХАМАСом и способны поражать цели внутри Израиля. Хезболла имеет около 130 000 ракет и снарядов. Конфликт с Хезболлой может открыть второй фронт в наступлении Израиля.

За несколько часов до этого премьер-министр Израиля Нетаньяху обратился в Кнессет (парламент Взраиля – ред.), где предупредил Иран и Хезболлу оставаться в стороне от конфликта.

Цитата

"Не испытывайте нас на севере. Не совершайте ошибки прошлого. Сегодня цена, которую вы заплатите, будет намного выше", — заявил Нетаньяху, вспоминая войну Израиля с боевиками "Хезболлы".

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