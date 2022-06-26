Це чітке послання путіну: Шольц зустрівся з Байденом на полях саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітом "Великої сімки" (G7) провів зустріч із президентом США Джо Байденом, пише УНН.
Цитата
"Ми залишаємося єдиними, ми стоїмо разом. Це наше чітке послання президенту путіну. Добре приймати вас тут на G7, президенте Джо Байдене”, - написав Шольц у Twitter.
Раніше
У ніч на 26 червня президент США Джо Байден прибув на саміт країн "Великої сімки" до Німеччини.
Після свого прибуття він також анонсував введення ембарго на імпорт російського золота.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни G7 відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву.