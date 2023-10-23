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The Guardian

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ЦАХАЛ стверджує, що за добу вразив 320 об'єктів терористів ХАМАС та Ісламського джихаду в Газі

Київ • УНН

 • 147102 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За минулу добу ЦАХАЛ завдав понад 320 ударів по інфраструктурі терористів ХАМАС і військовим об'єктам в секторі Газа. Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю, пише УНН.

ЦАХАЛ стверджує, що за добу вразив 320 об'єктів терористів ХАМАС та Ісламського джихаду в Газі

Деталі

За даними розвідки ISA та IDF, терористичні цілі включали тунелі, в яких містилися терористи ХАМАС, десятки оперативних командних центрів, деякі з яких приховували терористів ХАМАС та Ісламського джихаду, військові комплекси та спостережні пункти.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілях, які, як повідомлється, становили загрозу для сил в районі сектора Газа, які готуються до наземних операцій, включаючи десятки мінометних і протитанкових ракетних постів.

Протягом ночі танк ЦАХАЛ розбив низку терористичних осередків, у тому числі осередок протитанкових ракет.

Нагадаємо

Літаки армії Ізраїлю у ніч на 23 жовтня завдали ударів по двох осередках руху "Хезболла" у Лівані. Один із осередків, як стверджують ізраїльські військові, базувався поблизу ізраїльського прикордонного міста Маттат. Другий був у спірній області Ферми Шебаа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики ХАМАС планували застосувати проти цивільних хімічну зброю – президент Ізраїлю

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