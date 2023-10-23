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ЦАХАЛ утверждает, что за сутки поразил 320 объектов террористов ХАМАС и Исламского джихада в Газе

Киев • УНН

 • 147102 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес более 320 ударов по инфраструктуре террористов ХАМАС и военным объектам в секторе Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля, пишет УНН.

ЦАХАЛ утверждает, что за сутки поразил 320 объектов террористов ХАМАС и Исламского джихада в Газе

Детали

По данным разведки ISA и IDF, террористические цели включали туннели, в которых содержались террористы ХАМАС, десятки оперативных командных центров, некоторые из которых скрывали террористов ХАМАС и Исламского джихада, военные комплексы и наблюдательные пункты.

Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые, как сообщается, представляли угрозу для сил в районе сектора Газа, готовящихся к наземным операциям, включая десятки минометных и противотанковых ракетных постов.

В течение ночи танк ЦАХАЛ разбил ряд террористических ячеек, в том числе ячейку противотанковых ракет.

Напомним

Самолеты армии Израиля в ночь на 23 октября нанесли удары по двум ячейкам движения "Хезболла" в Ливане. Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского пограничного города Маттат. Вторая была в спорной области Ферми Шебаа.

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