ЦАХАЛ утверждает, что за сутки поразил 320 объектов террористов ХАМАС и Исламского джихада в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес более 320 ударов по инфраструктуре террористов ХАМАС и военным объектам в секторе Газа. Об этом заявили в Армии обороны Израиля, пишет УНН.
Детали
По данным разведки ISA и IDF, террористические цели включали туннели, в которых содержались террористы ХАМАС, десятки оперативных командных центров, некоторые из которых скрывали террористов ХАМАС и Исламского джихада, военные комплексы и наблюдательные пункты.
Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые, как сообщается, представляли угрозу для сил в районе сектора Газа, готовящихся к наземным операциям, включая десятки минометных и противотанковых ракетных постов.
В течение ночи танк ЦАХАЛ разбил ряд террористических ячеек, в том числе ячейку противотанковых ракет.
Напомним
Самолеты армии Израиля в ночь на 23 октября нанесли удары по двум ячейкам движения "Хезболла" в Ливане. Одна из ячеек, как утверждают израильские военные, базировалась вблизи израильского пограничного города Маттат. Вторая была в спорной области Ферми Шебаа.
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