Трюдо: світ не має права забувати про війну в Україні

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Трюдо зазначив, що важливо, аби "світ не втрачав уваги до того, що відбувається в Україні".

"Ми мусимо і ми будемо зберігати рішучість, поки Україна й демократія не переможуть”, - сказав він.

Також Трюдо додав, що “путін та відповідальні за масові злочини мусять бути притягнені до відповідальності”.

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