Трюдо: світ не має права забувати про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час пресконференції прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що світ не має права забувати про війну в Україні та повинен підтримувати її до перемоги, передає УНН.
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Трюдо зазначив, що важливо, аби "світ не втрачав уваги до того, що відбувається в Україні".
"Ми мусимо і ми будемо зберігати рішучість, поки Україна й демократія не переможуть”, - сказав він.
Також Трюдо додав, що “путін та відповідальні за масові злочини мусять бути притягнені до відповідальності”.
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