Трюдо: мир не имеет права забывать о войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что мир не имеет права забывать о войне в Украине и должен поддерживать ее до победы, передает УНН.
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Трюдо отметил, что важно, чтобы "мир не терял внимания к происходящему в Украине".
"Мы должны и мы будем сохранять решимость, пока Украина и демократия не победят”, - сказал он.
Также Трюдо добавил, что “путин и ответственные за массовые преступления должны быть привлечены к ответственности”.
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