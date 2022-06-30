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13:44 • 29699 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 47198 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47503 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 25278 просмотра

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Трюдо: мир не имеет права забывать о войне в Украине

Трюдо: мир не имеет права забывать о войне в Украине

Киев • УНН

 • 75290 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что мир не имеет права забывать о войне в Украине и должен поддерживать ее до победы, передает УНН.

Детали

Трюдо отметил, что важно, чтобы "мир не терял внимания к происходящему в Украине".

"Мы должны и мы будем сохранять решимость, пока Украина и демократия не победят”, - сказал он.

Также Трюдо добавил, что “путин и ответственные за массовые преступления должны быть привлечены к ответственности”.

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