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Джонсон: дозволити путіну досягти успіху в Україні "абсолютно катастрофічно" для світу

Джонсон: дозволити путіну досягти успіху в Україні "абсолютно катастрофічно" для світу

Київ • УНН

 • 245666 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Дозволити президентові росії володимиру путіну досягти успіху під час вторгнення в Україну матиме "абсолютно катастрофічні" наслідки для всього світу, попередив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю CNN у неділю, пише УНН.

Деталі

Виступаючи за кілька годин після того, як російські ракети вразили Київ, Джонсон закликав американців, британців та інші західні країни зберігати рішучість покарати москву, попри вплив війни на світові ціни на нафту.

"Я просто сказав би людям у Сполучених Штатах, що це те, що Америка історично робить і повинна робити, а саме — виступати за мир, свободу і демократію", — сказав Джонсон.

"І якщо ми дозволимо путіну, щоб це зійшло з рук, і (дозволимо) просто анексувати, завоювати значні частини вільної, незалежної, суверенної країни, що він і збирається зробити,.. то наслідки для світу будуть абсолютно катастрофічними", - додав британський прем'єр.

Доповнення

Раніше він пообіцяв Україні подальшу фінансову підтримку, у тому числі ще 525 мільйонів доларів у вигляді гарантій щодо кредитів Світового банку наприкінці цього року, повідомляє Даунінг-стріт.

Джонсон також застеріг від втоми від війни, заявивши, що "зараз не час відмовлятися від України".

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