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Джонсон: позволить путину достичь успеха в Украине "совершенно катастрофично" для мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Позволить президенту россии владимиру путину добиться успеха во время вторжения в Украину будет иметь "абсолютно катастрофические" последствия для всего мира, предупредил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN в воскресенье, пишет УНН.

Детали

Выступая через несколько часов после того, как российские ракеты поразили Киев, Джонсон призвал американцев, британцев и другие западные страны сохранять решимость наказать москву, несмотря на влияние войны на мировые цены на нефть.

"Я просто сказал бы людям в Соединенных Штатах, что это то, что Америка исторически делает и должна делать, а именно — выступать за мир, свободу и демократию", — сказал Джонсон.

"И если мы позволим путину, чтобы это сошло с рук, и (позволим) просто аннексировать, завоевать значительные части свободной, независимой, суверенной страны, что он и собирается сделать,.. то последствия для мира будут абсолютно катастрофическими", – добавил британский премьер.

Дополнение

Ранее он пообещал Украине дальнейшую финансовую поддержку, в том числе еще 525 миллионов долларов в виде гарантий по кредитам Всемирного банка в конце этого года, сообщает Даунинг-стрит.

Джонсон также предостерег от усталости от войны, заявив, что "сейчас не время отказываться от Украины".

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