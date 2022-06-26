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"Їхня безпека – це наша безпека": Джонсон висловив підтримку Україні перед самітом G7

"Їхня безпека – це наша безпека": Джонсон висловив підтримку Україні перед самітом G7

Київ • УНН

 • 136219 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні саміту країн "Великої сімки" висловив підтримку Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Джонсона.

Цитата

"Зараз не час відмовлятися від України, їм потрібна підтримка та рішучість "Великої сімки" більше ніж будь-коли. Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода", - написав Джонсон.

Now is not the time to give up on Ukraine, they need the support and resolve of the @G7 more than ever.

The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that their security is our security, and their freedom is our freedom. pic.twitter.com/hXJ4jhCN1I

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 26, 2022

Додамо 

Сьогодні у Німеччині починається саміт лідерів "Великої сімки". На зустріч, що відбудеться у замку Ельмау в баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, пише Spiegel. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

Нагадаємо

Україна може зіткнутися з тиском з боку росії з метою укладання мирної угоди, яка не відповідає інтересам Києва. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що на це вплинуть економічні наслідки в Європі.

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