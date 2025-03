"Их безопасность – это наша безопасность": Джонсон выразил поддержку Украине перед саммитом G7

Цитата



"Сейчас не время отказываться от Украины, им нужна поддержка и решимость "Большой семерки" больше чем когда-либо. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода", - написал Джонсон.

Напомним

Сегодня в Германии начинается саммит лидеров Группы семи. На встречу, которая состоится в замке Эльмау в баварских Альпах, прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии, пишет Spiegel. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.

Украина может столкнуться с давлением со стороны России с целью заключения мирного соглашения, не отвечающего интересам Киева. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что на это повлияют экономические последствия в Европе.