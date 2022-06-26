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"Их безопасность – это наша безопасность": Джонсон выразил поддержку Украине перед саммитом G7

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне саммита стран "Большой семерки" выразил поддержку Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Джонсона.

Цитата

"Сейчас не время отказываться от Украины, им нужна поддержка и решимость "Большой семерки" больше чем когда-либо. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода", - написал Джонсон.

Now is not the time to give up on Ukraine, they need the support and resolve of the @G7 more than ever.

The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that their security is our security, and their freedom is our freedom. pic.twitter.com/hXJ4jhCN1I

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 26, 2022

Напомним 

Сегодня в Германии начинается саммит лидеров Группы семи. На встречу, которая состоится в замке Эльмау в баварских Альпах, прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии, пишет Spiegel. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.

Украина может столкнуться с давлением со стороны России с целью заключения мирного соглашения, не отвечающего интересам Киева. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что на это повлияют экономические последствия в Европе.

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