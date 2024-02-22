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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11284 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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БМ-27 «Ураган»

Три російські Ту-22м3 зафіксовані в акваторії Чорного моря

Київ • УНН

 • 27571 перегляди

Три російські стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 були помічені в Чорному морі згідно з повідомленням Військово-повітряних сил України.

Три російські Ту-22м3 зафіксовані в акваторії Чорного моря

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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