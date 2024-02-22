Три російські Ту-22м3 зафіксовані в акваторії Чорного моря
Київ • УНН
Три російські стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 були помічені в Чорному морі згідно з повідомленням Військово-повітряних сил України.
Зафіксовано 3 бомбардувальники Ту-22м3, що перебувають в акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, передає УНН.
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Повітряні сили України виявили присутність трьох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
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