Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  100127 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  117009 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  124740 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  179484 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  213691 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  195786 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  214657 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  224701 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  195464 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209882 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 20:51  •  7007 просмотра

Read in English

Три российских стратегических бомбардировщика Ту-22м3 были замечены в Черном море согласно сообщению Военно-воздушных сил Украины.

Зафиксировано 3 бомбардировщика Ту-22м3, находящихся в акватории Черного моря. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы Украины обнаружили присутствие трех стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 в акватории Черного моря.

Военные указывают на высокий риск возможных пусков ракет Х-22.

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка22 февраля 2024, 20:25 • 10651 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
Три російські Ту-22м3 зафіксовані в акваторії Чорного моря
Three russian Tu-22m3s spotted in the Black Sea
Новости по теме

Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Три российских стратегических бомбардировщика Ту-22м3 были замечены в Черном море согласно сообщению Военно-воздушных сил Украины.

Война •   •  7007 просмотра
Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.

Политика •   •  9270 просмотра
Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, которые движутся на север в Полтавской области.

Война •   •  10347 просмотра
Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.

Война •   •  10651 просмотра
На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.

Политика •   •  11420 просмотра
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.

Война •   •  14496 просмотра
Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок является европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.

Общество •   •  14490 просмотра
Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Кировоградской области.

Война •   •  13414 просмотра
Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области

США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

Соединенные Штаты в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана за поставки россии баллистических ракет класса "земля-земля" для поддержки ее войны против Украины.

Война •   •  16190 просмотра
США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на расследование Sky News о том, как британские компании обходят санкции против россии, экспортируя оборудование, которое, вероятно, усиливает российскую армию, заявив, что Великобритания внимательно изучит эту проблему.

Война •   •  14346 просмотра
Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям