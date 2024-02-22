Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на расследование Sky News о том, как британские компании обходят санкции против россии, экспортируя оборудование, которое, вероятно, усиливает российскую армию, заявив, что Великобритания внимательно изучит эту проблему.