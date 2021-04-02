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Трубін побив воротарський рекорд Шовковського в історії збірної України

Трубін побив воротарський рекорд Шовковського в історії збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дебютувавши у складі збірної України в матчі відбору ЧС-2022 проти команди Казахстану (1:1), Анатолій Трубін побив дебютантський воротарський рекорд в офіційних матчах свого нинішнього наставника Олександра Шовковського. Про це інформує УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Воротар "Шахтаря" провів свій перший офіційний поєдинок у складі "синьо-жовтих" у віці 19 років й 242 дні, тоді як Шовковський уперше зіграв за збірну в 1994 році проти Естонії у відборі Євро-1996 у віці 19 років 315 днів.

Утім, якщо враховувати й товариські поєдинки, то Трубін у відповідному голкіперському рейтингу національної команди посідає третє місце. Попереду — дебюти Андрія Луніна (19 років й 40 днів) та Максима Коваля (19 років й 174 дні).

Нагадаємо

Попри досягнення Трубіна, збірна України втретє втратила очки в групі відбору на ЧС-2022 і наразі чотирма балами поступається Франції. 

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