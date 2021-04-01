Збірна України продовжила безвиграшну серію у кваліфікації на ЧС-2022

Що відомо

Після нічиїх із Францією та Фінляндією команда Андрія Шевченка розділила очки із черговим суперником.

Деталі

Ефектний швидкий випад збірна України реалізувала на 20-й хвилині. Олександр Зінченко віддав загострюючу передачу в штрафну, де Роман Яремчук елегантним ударом відкрив рахунок. Надалі "жовто-блакитні" домінували на полі, завдавши 29 ударів проти 5-ти у казахів, але примудрилися пропустити на 59 хвилині. Караваєв дав шанс пробити з межі штрафної і постріл Мужикова дістався цілі – 1:1.

У групі D українці йдуть другими із 3-ма набраними очками. Казахи одержали перший бал.

Доповнення

Першого вересня дані збірні проведуть другий поєдинок на території Казахстану.