Сборная Украины продолжила безвыигрышную серию в квалификации на ЧМ-2022

Что известно

После ничьих с Францией и Финляндией команда Андрея Шевченко разделила очки с очередным соперником.

Детали

Эффектный быстрый выпад сборная Украины реализовала на 20-й минуте. Александр Зинченко отдал обостряющую передачу в штрафную, где Роман Яремчук элегантным ударом открыл счет. В дальнейшем "желто-голубые" доминировали на поле, нанеся 29 ударов против 5-ти у казахов, но умудрились пропустить на 59 минуте. Караваев дал шанс пробить с границы штрафной и выстрел Мужикова достался цели - 1: 1.

В группе D украинцы идут вторыми с 3-мя набранными очками. Казахи получили первый бал.

Дополнение

Первого сентября данные сборные проведут второй поединок на территории Казахстана.