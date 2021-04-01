Сборная Украины продолжила безвыигрышную серию в квалификации на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Матчем со сборной Казахстана национальная команда Украины по футболу завершила мартовскую программу отбора чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент УНН.
Что известно
После ничьих с Францией и Финляндией команда Андрея Шевченко разделила очки с очередным соперником.
Детали
Эффектный быстрый выпад сборная Украины реализовала на 20-й минуте. Александр Зинченко отдал обостряющую передачу в штрафную, где Роман Яремчук элегантным ударом открыл счет. В дальнейшем "желто-голубые" доминировали на поле, нанеся 29 ударов против 5-ти у казахов, но умудрились пропустить на 59 минуте. Караваев дал шанс пробить с границы штрафной и выстрел Мужикова достался цели - 1: 1.
В группе D украинцы идут вторыми с 3-мя набранными очками. Казахи получили первый бал.
Дополнение
Первого сентября данные сборные проведут второй поединок на территории Казахстана.