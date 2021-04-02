Трубин побил вратарский рекорд Шовковского в истории сборной Украины

Детали

Вратарь "Шахтера" провел свой первый официальный поединок в составе "сине-желтых" в возрасте 19 лет и 242 дня, тогда как Шовковский впервые сыграл за сборную в 1994 году против Эстонии в отборе Евро-1996 в возрасте 19 лет 315 дней.

Впрочем, если учитывать и товарищеские поединки, то Трубин в соответствующем голкиперском рейтинге национальной команды занимает третье место. Впереди - дебюты Андрея Лунина (19 лет и 40 дней) и Максима Коваля (19 лет и 174 дня).

Напомним

Несмотря на достижения Трубина, сборная Украины в третий раз потеряла очки в группе отбора на ЧМ-2022 и теперь четыре балла уступает Франции.