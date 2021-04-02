Трубин побил вратарский рекорд Шовковского в истории сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Дебютировав в составе сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против команды Казахстана (1:1), Анатолий Трубин побил дебютантський вратарский рекорд в официальных матчах своего нынешнего наставника Александра Шовковского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Вратарь "Шахтера" провел свой первый официальный поединок в составе "сине-желтых" в возрасте 19 лет и 242 дня, тогда как Шовковский впервые сыграл за сборную в 1994 году против Эстонии в отборе Евро-1996 в возрасте 19 лет 315 дней.
Впрочем, если учитывать и товарищеские поединки, то Трубин в соответствующем голкиперском рейтинге национальной команды занимает третье место. Впереди - дебюты Андрея Лунина (19 лет и 40 дней) и Максима Коваля (19 лет и 174 дня).
Напомним
Несмотря на достижения Трубина, сборная Украины в третий раз потеряла очки в группе отбора на ЧМ-2022 и теперь четыре балла уступает Франции.