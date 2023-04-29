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Троє бойовиків отримали 12 років за ґратами

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час боїв у районах Бахмута та Авдіївки українські оборонці взяли у полон трьох учасників нзф «л/днр». За матеріалами військової контррозвідки СБУ загарбники отримали по 12 років в’язниці, передають у відомстві, пише УНН.

Деталі

На підставі зібраних доказів суд визнав окупантів винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
• ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
• ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);
• ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Після початку повномасштабного вторгнення злочинці увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу зс рф і брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави.

Додатково

Одним із засуджених є навідник-оператор танка «3-ї окремої мотострілецької бригади «Беркут» із позивним «Светляк». Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти. У лютому цього року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Втім, на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон.

Реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі «народної міліції лнр». Після 24 лютого минулого року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні ˗ був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором «міністерства оборони днр». Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

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