Трое боевиков получили 12 лет за решеткой

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время боев в районах Бахмута и Авдеевки украинские защитники взяли в плен трех участников нзф «л/днр». По материалам военной контрразведки СБУ захватчики получили по 12 лет в тюрьме, передают в ведомстве, пишет УНН.

Детали

На основании собранных доказательств суд признал оккупантов виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
• ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
• ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях);
• ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

После начала полномасштабного вторжения преступники вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа вс рф и участвовали в штурме украинских городов на востоке нашего государства.

Дополнительно

Одним из осужденных является наводчик-оператор танка «3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» с позывным «Светляк». Он участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой области и обстреливал местные жилые кварталы и энергообъекты. В феврале этого года его подразделение перебросили под Новобахмутовку. Впрочем, в начале наступательных действий часть вражеской группы была уничтожена украинскими защитниками, а сам боевик попал в плен.

Реальный срок заключения получил стрелок, который еще в 2016 году воевал против сил АТО в составе «народной милиции лнр». После 24 февраля прошлого года он обстреливал населенные пункты на восточном фронте, а в декабре ˗ был захвачен в плен недалеко от поселка Спирное Бахмутского района.

Еще один осужденный в мае 2014 года добровольно присоединился к созданному агрессором «министерству обороны днр». После начала полномасштабного вторжения он участвовал в штурме Верхнеторецка.

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