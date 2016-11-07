Тролейбус на пішохідному переході збив чоловіка в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Тролейбус № 3 наїхав на чоловіка поблизу зупинки “Автовокзал” вчора, 6 листопада, орієнтовно о 19:00. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Як розповідають очевидці, постраждалий — 60-річний пенсіонер — переходив дорогу на пішохідному переході.
Пішохода з черепно-мозковою травмою забрала швидка допомога.
Нагадаємо, на залізничному переїзді у Хмельницькому поїзд насмерть збив людину.