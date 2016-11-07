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15 марта, 19:03 • 113205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160784 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134406 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127156 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110928 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104531 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100824 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132537 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131015 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127747 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Троллейбус на пешеходном переходе сбил мужчину в Ровно

Троллейбус на пешеходном переходе сбил мужчину в Ровно

Киев • УНН

 • 8152 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Троллейбус №3 наехал на мужчину возле остановки "Автовокзал" вчера, 6 ноября, ориентировочно в 19:00. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Как рассказывают очевидцы, пострадавший - 60-летний пенсионер - переходил дорогу на пешеходном переходе.

Пешехода с черепно-мозговой травмой забрала скорая помощь.

Напомним, на железнодорожном переезде в Хмельницком поезд насмерть сбил человека.

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