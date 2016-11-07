Троллейбус на пешеходном переходе сбил мужчину в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Троллейбус №3 наехал на мужчину возле остановки "Автовокзал" вчера, 6 ноября, ориентировочно в 19:00. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Как рассказывают очевидцы, пострадавший - 60-летний пенсионер - переходил дорогу на пешеходном переходе.
Пешехода с черепно-мозговой травмой забрала скорая помощь.
Напомним, на железнодорожном переезде в Хмельницком поезд насмерть сбил человека.