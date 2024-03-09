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Троє людей загинули в результаті аварії вертольота в Техасі

Київ • УНН

 • 33093 перегляди

Три людини, в тому числі двоє солдатів Національної гвардії і агент прикордонного патруля, загинули в результаті аварії вертольота UH-72 Lakota під час виконання завдання з охорони кордону поблизу міста Ріо-Гранде, штат Техас.

Троє людей загинули в результаті аварії вертольота в Техасі

В американському штаті Техас розбився гелікоптер з бійцями Національної гвардії та прикордонниками. Троє людей загинули, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Загинули двоє солдатів Національної гвардії та агент прикордонної служби, повідомили військові. Ще один військовий, який був на борту, отримав поранення.

Гелікоптер UH-72 Lakota був призначений місією федерального уряду з охорони кордону, коли він впав поблизу Ріо-Гранде-Сіті. Причина аварії встановлювалася.

Згідно з повідомленням, катастрофа сталася в п'ятницю вдень, коли вертоліт виконував авіаційні операції.

Суддя округу Стар Елой Вера, високопосадовець округу, сказав, що на борту були одна жінка та троє чоловіків. За його словами, постраждалий перебуває у важкому стані.

Колишній президент Чилі Пінера загинув в авіакатастрофі: розбився на гелікоптері06.02.24, 23:03 • 28801 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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