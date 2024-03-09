Троє людей загинули в результаті аварії вертольота в Техасі
Київ • УНН
Три людини, в тому числі двоє солдатів Національної гвардії і агент прикордонного патруля, загинули в результаті аварії вертольота UH-72 Lakota під час виконання завдання з охорони кордону поблизу міста Ріо-Гранде, штат Техас.
В американському штаті Техас розбився гелікоптер з бійцями Національної гвардії та прикордонниками. Троє людей загинули, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Загинули двоє солдатів Національної гвардії та агент прикордонної служби, повідомили військові. Ще один військовий, який був на борту, отримав поранення.
Гелікоптер UH-72 Lakota був призначений місією федерального уряду з охорони кордону, коли він впав поблизу Ріо-Гранде-Сіті. Причина аварії встановлювалася.
Згідно з повідомленням, катастрофа сталася в п'ятницю вдень, коли вертоліт виконував авіаційні операції.
Суддя округу Стар Елой Вера, високопосадовець округу, сказав, що на борту були одна жінка та троє чоловіків. За його словами, постраждалий перебуває у важкому стані.
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