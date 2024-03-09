Три человека погибли в результате крушения вертолета в Техасе

В американском штате Техас разбился вертолет с бойцами Национальной гвардии и пограничниками. Три человека погибли, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Погибли двое солдат Национальной гвардии и агент пограничной службы, сообщили военные. Еще один военный, который был на борту, получил ранения.

Вертолет UH-72 Lakota был назначен миссией федерального правительства по охране границы, когда он упал вблизи Рио-Гранде-Сити. Причина аварии устанавливалась.

Согласно сообщению, катастрофа произошла в пятницу днем, когда вертолет выполнял авиационные операции.

Судья округа Стар Элой Вера, высокопоставленный чиновник округа, сказал, что на борту были одна женщина и трое мужчин. По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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