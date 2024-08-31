Трофейна зброя: Галицькі десантники захопили 7 російських танків на курщині
Київ • УНН
80-та бригада ДШВ України захопила 7 російських танків під час боїв на курщині, включаючи новітній Т-90М. Генсек НАТО заявив, що наступ України в курському районі росії є законним.
Десантники 80-ї бригади під час боїв на курщині захопили сім російських танків, серед яких новітній Т-90М, чотири Т-80 БВМ і два Т-72. Про це розповіли у десантно-штурмових військах, пише УНН.
Під час боїв на курщині десантники 80-ї бригади захопили сім російських танків, включно з новітнім Т-90М, чотирма Т-80 БВМ і двома Т-72.
"Я завжди мріяв захопити російський танк", — поділився військовослужбовець Богдан, який разом із побратимами та представниками СБУ зумів захопити кілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв.
Офіцер-танкіст Галицької бригади Дмитро зазначив, що захоплені танки стануть важливим доповненням і посилять бронетанкові сили Львівських десантників у майбутніх боях з російськими силами.
Нагадаємо
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ України в курському районі росії є законним. За його словами, Україна має право на самооборону, яке не обмежується кордоном.